A falta de un telón de fondo...

Artistas por las calles hay muchos. Aquellos que no encuentran una oportunidad para mostrar sus habilidades o, simplemente, los que no les queda más remedio que buscarse la vida, como se dice en román paladino. En la capital se les puede ver en numerosas ubicaciones y también en sitios insospechados. Eso sí, los hay con imaginación y, a falta de un buen telón de fondo, buscan su decorado particular. Un escenario por otra parte es objeto de la falta de respecto por parte de aquellos que se dedican a ensuciar las propiedades ajenas y la ciudad. ¡Que suene la música!