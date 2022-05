Como si ya no tuviésemos bastante con la Administración electrónica, sus e-portales, e-DNIs, e-cl@ves, e-firmas, e-registros…, y con las oficinas de atención ciudadana en el metaverso que nos esperan, lo que nos faltaba era el teletrabajo que planea el Gobierno para los funcionarios, y encima con la excusa de ahorrar energía. O sea, que, si la calidad de la atención al público por las Administraciones está ya bajo mínimos, con el teletrabajo va a ser funesta. Actualmente contactar y que te atiendan en una Administración se ha convertido en una auténtica pesadilla para los ciudadanos, que estamos indefensos frente el totalitarismo inconstitucional que aquéllas ejercen desde la implantación de la dictadura electrónica. Y si ya hoy se pasa un auténtico suplicio para conseguir que los funcionarios te atiendan en sus castillos inexpugnables, plagados de citas previas imposibles de conseguir, arcos de seguridad y escáneres, para que luego te remitan a Doña Web, ¿cómo van a atender mejor al público teletrabajando desde sus casas? Cuando en la pandemia llamabas a una Administración para hacer alguna consulta, si es que conseguías que alguien te cogiera el teléfono, la contestación era que fulanito -el encargado de responderte- estaba en teletrabajo y te quedabas sin respuesta a tu problema porque quien te atendía no tenía ni idea ¿pretenden ahora hacer lo mismo?

No hay derecho a lo que está pasando con las Administraciones, ni legal, ni constitucional, ni humanamente, y los ciudadanos no podemos seguir callados, sufriendo silenciosamente este atropello por parte de los servidores públicos, atropello que ahora se va a incrementar exponencialmente con la implantación del teletrabajo, que va a empeorar la atención al administrado hasta límites insospechados e intolerables. Los médicos nos atenderán por teléfono desde sus casas, los funcionarios de atención al público ni nos van a atender, porque van a estar en sus casas teletrabajando en no se sabe qué, porque los trámites que hacían ya se los hacemos nosotros desde nuestras casas con las cinco horas que echamos para cualquier gestión en la obligatoria Administración electrónica.

Y ellos encantados…, pero no saben que su servilismo electrónico propiciará la muerte de sus puestos de trabajo, de la Administración y del servicio público, porque, ante sus pésimas prestaciones, a la Administración finalmente le resultará más rentable externalizar los servicios para que los presten empresas privadas, y éstas los prestarán con calidad, pero sin la imparcialidad de los funcionarios públicos.

Si no luchamos contra la e-Administración, en menos de diez años pasaremos de sufridores a esclavos. La semana próxima, más Administración…