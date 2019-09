Ahora que se cumplen los 100 primeros días del gobierno bipartito Cs-PP y de la Alcaldía de Luis Salvador, el portavoz de Vox, Onofre Miralles, parece haberse arrepentido de haber votado al ex senador socialista como regidor de nuestra ciudad y vuelve a amagar con una posible moción de censura.

Dice haber tenido que elegir entre "susto o muerte", siendo el susto el dúo Salvador-Sebastián y la muerte el PSOE, habiéndose dado cuenta ahora de que la muerte eran los primeros y no el segundo.

No sé si su petición de perdón a los granadinos por dar la Alcaldía a Salvador es sincera o en clave electoral de cara al 10-N, pero es cierto que se la dieron al tercer partido más votado. Y ello porque su ex compañero Sebastián Pérez le parecía non grato para el puesto. Además éste no se impuso en Madrid en la gestación del pacto local granadino. Todo ello ha llevado a la ciudad a una situación de difícil gobierno y enfrentamiento.

Que los pactos de Granada se decidan en Madrid y que nuestra ciudad sea moneda de cambio de las direcciones nacionales de PP y Cs, es algo que nos sume en una orfandad política manifiesta, con gobernantes plegados a órdenes superiores que se imponen si colisionan con los intereses de Granada.

Lo cierto es que para Miralles ahora Luis Salvador es el enemigo a batir, por lo que ha anunciado que puede convertirse en 'Luis el Breve' si se alían con el PSOE en una moción de censura para echarlo de la Alcaldía, porque votando a Cuenca un solo concejal de su formación -que después dimitiría-, el socialista saldría elegido nuevo alcalde.

Tras este amago, ¿hará finalmente Vox-Miralles que Salvador sea 'Luis el Breve'? ¿Sus votantes comprenderían que entregara la ciudad a las izquierdas que tanto los han demonizado? ¿O irá de farol?

Sus declaraciones parecen más bien de campaña electoral que de verdadero arrepentimiento -sólo él lo sabe-, máxime cuando la diputada paracaidista Olona está demostrando su "amor incondicional" a Granada tras conocerse que ya no le interesa encabezar la lista por nuestra ciudad en las próximas generales, sino, claro está, prefiere ir en las de Madrid, demostrando que su interés era circunstancial y teledirigido desde la capital, como también se rumorea que ocurrirá con el próximo candidato de Vox al Congreso, al parecer otro paracaidista.

Necesitamos políticos que luchen de verdad por Granada, que se dejan la piel para conseguir beneficios de todo tipo para nuestra tierra y no que vengan en paracaídas o que vayan de farol…