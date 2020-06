La fase cero de la memoria

Los políticos que mandan hoy han aprendido rápido la lección: todo vale. Las hemerotecas han perdido validez para poner sus contradicciones en entredicho y el donde dije digo en realidad estaba diciendo Diego se puede repetir una y mil veces que no pasa nada. 'Pos-verdad que es que vivimos en la era de la posverdad'. Evidentemente, esta carencia para responder, para sentar un criterio hace que sea imposible sentar cualquier base porque lo que vale hoy, mañana será una paparrucha. Pero valemos más como sociedad con memoria y ahora que nos alegramos y disfrutamos, con razón, de la fase 2 no deberíamos olvidar lo que cacareábamos en la fase 0 de lo mucho que íbamos a cambiar, lo que nos importaba la salud pública y lo fuerte que aplaudíamos. En definitiva, es importante que ya que los políticos están decidiendo vivir en la desmemoria constante, sí seamos los ciudadanos y los periódicos los que sigamos dando valor a la hemeroteca, que en definitiva no es otra cosa que la memoria. También deberíamos darle más valor a tener palabra, una expresión tan en desuso que ni nos acordamos de lo que era.