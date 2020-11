Las anunciadas nuevas medidas de la Junta ya han llegado. Si está pensando en comprarse un abrigo o unos zapatos, hoy es el último día en el que podrá hacerlo, porque mañana cierran todos los comercios no esenciales. Un duro golpe para la economía y para los sufridos hosteleros y comerciantes, que ya están con el agua al cuello. Pero es una medida necesaria que, según expertos como el jefe de la UCI del Virgen de las Nieves, se tendría que haber tomado hace tiempo e incluso con más contundencia. El presidente de la Junta ha pedido a los granadinos un confinamiento voluntario, entre otras cosas porque no tiene la potestad para decretar esta medida, por lo que Granada regresa a la fase 0, pero ahora a la fase 0 de la escalada. Lo que está claro es que ni el cierre de la UGR, ni el toque de queda ni el confinamiento perimetral han sido las medidas contundentes que necesitaba la provincia. A estas alturas, si no funcionan estas restricciones, la única bala que le queda en la recámara a las autoridades para parar el avance de la pandemia en Granada es el confinamiento domiciliario para volver de lleno a los meses de marzo y abril.