Un favorcillo

A veces, muchas veces, me pregunto por qué un trabajador como yo puede apoyar a un partido de ultraderecha. Entiendo que pienses como quieras dentro de las opciones democráticas. No entiendo que apoyes a opciones que se dicen constitucionalistas cuando en realidad solo defienden la Constitución para hablar de un ridículo patriotismo vacío y excluyente. No entiendo que apoyes a opciones que defienden medidas que a la larga (y a la corta) te joderán como trabajador.

No entiendo que seas un trabajador normalico y te dejes embaucar por soluciones básicas (y hasta necias) para afrontar los problemas complejos que te han dado un tortazo en la cara. La solución nunca es su solución porque la historia ha dicho que esto no sirve. Y su solución, sin más solo es esta cantinela machacona: menos estado + banderas + sálvese el que pueda + orgullo patriótico + exclusión de lo diferente + más banderitas + proclamas vacías + proclamas ridículas + arriba España + mano dura + solo sirve si lo digo yo y voceo más + …

No entiendo que tú, trabajador raso como yo, caigas en la trampa de quienes quieren salvarte la vida cuando en realidad siempre se han salvado solo la suya.

No entiendo esas filias tuyas. Aunque sí llego a comprender que has llegado ahí por la desazón causada por la incapacidad de los de siempre para afrontar los retos de nuestra generación y de nuestra tierra. Entiendo que unos y otros no hayan sacado a Granada de donde está.

Como ciudadano desencantado, sin embargo, te pido hoy una oportunidad para abonar la esperanza. Te pido un último esfuerzo de confianza porque, ahora sí, quienes nos gobiernan están remando juntos en la buena dirección.

Te pido también un poco de autocrítica. Si estamos donde estamos no es por culpa de Málaga ni de Sevilla, ni de la Junta de Susana ni de la de Juanma. Si estamos donde estamos es porque nosotros solitos nos hemos lamido las heridas en el fondo del pozo pero no hemos hecho nada para escalar hacia la luz.

No todos. En la Universidad de Granada y grupos de iluminados (lo digo en el mejor sentido literal) de muchos sectores si han hecho los deberes y tenemos ahora una 'hoja de ruta' excelente basada en la Granada de la ciencia y el conocimiento que hasta refuerce el resto de sectores tradicionales.

Te pido un último esfuerzo para creer en quienes hoy reman juntos. No por fe ciega, sino porque la alternativa no me ofrece ninguna garantía. Ninguna. Ninguna porque ninguna sociedad ha crecido basando su futuro en el odio. Ninguna, porque nunca nadie ha sobrevivido solo colgando banderas en los balcones, en sus pulseras o en su pecho de marca pija.