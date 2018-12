El fin del ciclo andaluz

Se acabó. Se acabó el año y parece que con él la hegemonía socialista durante casi cuarenta años de período democrático. Si para bien o para mal, habrá de demostrarse, pero reitero que era esencial por higiene política. Sé que para muchos será prácticamente una tragedia Shakesperiana. Habrá quien desde que comenzó el gobierno autonómico aún no haya salido del sillón y haya estado pululando por diversos departamentos de la Junta, cual funcionario que asciende o pugna por cambiar de acoplamiento. Y ese precisamente, es el peligro: que algunos, ya se creyeron que eran funcionarios de carácter indefinido.

El anuncio de Partido Popular y Ciudadanos a última hora del miércoles habilitando de mutuo acuerdo la configuración de la Mesa del Parlamento, encierra ese doble significado: por un lado la culminación de un pacto que ya prácticamente se sentía y confesaba como una realidad; por otro, la última y reducta esperanza de quienes aún creían, muy pocos, en la imposibilidad de materializar el acuerdo.

Es evidente que todos se jugaban mucho. Había que alentar un perfil político de responsabilidad, no siempre fácil cuando surgen egoísmos y tensiones internas en los partidos; había que alentar un acuerdo que lejos del día a día de una gran maquinaria administrativa como la andaluza, concentrara principios, bases y reformas que implicaran una transformación social y económica que, a fin de cuentas, han reclamado en las urnas los andaluces; y finalmente, había que alentar al pluralismo, el gobierno de todos. Esto último parecen haberlo logrado en la conformación de la Mesa del Parlamento. Otra cosa es que el resto de partidos lo acepte como muestra de talante democrático, o lo rechace, tratando con ello de cerrar la voz a alguna formación que, paradójicamente, la ley o los tribunales no niegan ni prohíben su existencia ni su presencia en la cámara. Como siempre, la política trata torticeramente de imponerse a la responsabilidad institucional.

Quedará para el Año Nuevo el reparto de concejalías. Y ahí sí que subyacen cargas ideológicas que se me antojan aún más profundas que ostentar el propio control presupuestario. Es evidente la sintonía en materia económica de ambos partidos. Pero no lo es en otras, donde alguno de los miembros de ese mismo pacto se manejan de forma difusa, subrepticia y sin unidad lógica de criterio. Vamos, que idéntica propuesta o moción, analizada por idéntica formación política en localización geográfica diferente, ha obtenido resultados totalmente dispares: a favor, en contra y abstención. De todos los colores. No veo a Andalucía justificando un engaño de ese calibre. Y mucho menos diferenciando el castigo según la formación política titular de la Consejería.

Por eso para 2019 recomiendo sumo cuidado en la elección de las consejerías, en la asignación y adjudicación de aquellas que, a la larga puedan ayudar a recuperar el terreno perdido o avanzar en la confianza del electorado. No hay mucho margen de error, pero sí una ilusionante nueva etapa.