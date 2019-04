Al final, la vida sigue igual

Llegó el 28-A y hoy llega el 29-A y mañana el 30-A y pasado el 1-M (por cierto un día con mucho simbolismo). Y seguiremos corriendo para que no se nos escape el autobús y seguiremos mirando los resultados cada lunes de nuestro equipo y soñando o lamentándonos por la oportunidad perdida. Y seguiremos enzarzados en nuestras discusiones de siempre y en intentar atrapar el momento y, quien más quien menos, seguirá intentando hacer mejor la vida de su gente más próxima y aportando su granito de arena para construir una sociedad mejor. Cada cual desde su rincón, desde su trinchera. En definitiva, que las urnas que tienen mucha importancia (que la tienen de verdad) no oculten que todos los días son igual de importantes o deberían serlo. Y que todas las batallas tienen su razón de ser siempre y cuando sean pacíficas. Al menos para quienes las luchan. En definitiva, que urnas que vienen otras que vendrán, la vida seguirá igual de bien o de mal. Aunque, en gran parte eso depende de cada uno. No vamos a echar siempre la culpa de todo a la sociedad.