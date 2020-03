Una foto trucada

Dar vueltas a lo mismo tiene la singularidad de ocasionar diversos enredos. Hoy quedan tantas y tantas historias en mi cabeza… todas producto de una semana negativa, una más, una que se adentra en la reflexión que a duras penas alcanzamos a escribir en nuestros adentros, en el futuro de lo que somos y los derechos y libertades que tanto trabajo costó conquistar. A la postre, como dijo Voltaire, la parte más filosófica de la historia es hacer conocer las tonterías cometidas por los hombres.

Políticos jugando a ser papás. Profesores disfrazados de papás y mamás para reinterpretar la efemérides como lucha de unos contra otros. Allí no hubo padres. No los que hubieran querido. Nadie los contó. La esencia del fracaso. Profesores, todos. Y aún más si se trataba de liberados sindicales, sin importar del sector donde vinieran. ¿Legítima la huelga? Por supuesto. Pero, ¿legítimo el liberado que sin pertenecer a la administración educativa acude y forma parte de la foto de la concentración? ¿Lo contabilizamos? ¿De verdad la regulación legal de aquellos ampara esas situaciones?

Da igual. Al fin y al cabo, unos cubren la trama de otros. Sólo cambia el cartel de la foto, el pié de página, nunca los actores. Quizá por ello decidí no escribir. La tinta del bolígrafo deshace toda la semana en borrones. Y en ellos, arrojados a la papelera, nuestro futuro, nuestra esencia, nuestra condición humana que implora vaciar de usos ideológicos y partidistas cuitas sociales y acomodos que posibilitaron una convivencia pacífica. Nunca quisimos formar parte de una estrategia de confrontación, por mucho que políticos derrotados en las urnas localicen hoy en la calle el lugar perfecto para disfrazarse y erosionar esta democracia con imágenes que desprecian cuarenta años de respeto social. Ni la lucha de cifras importa: trescientos, tres mil, treinta mil… las recibimos sabiendo que forman parte del mecanismo de engaño.

Tampoco quita el sueño saber que la huelga pinchó, que por el día de movilización, se va a descontar el sueldo apenas al 13,5% de los docentes. Me importa un bledo, la verdad. Sólo me entristece el juego, el que algunos se arroguen el derecho de utilizar a padres y madres como medio de retornar a su situación, para ellos natural, de privilegio. Y me duele que sean los mismos otrora detentadores del poder, los que en la esencia de la doble moral se jactaban orgullosos de sentirse parte de aquella enseñanza cuya base natural posaba en la libertad de elección educativa.

Cansado. Enojado. Hastiado. Los dictadores que pasaron a la historia hicieron lo mismo, engañar a sus ciudadanos. ¿Esa es su pírrica victoria? ¿A eso aspiran? Acepto que la política es el arte de engañar.

Pero, como alguien decía, hasta para eso hay que ser medianamente inteligentes…