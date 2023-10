Todo por la foto

En la cumbre se habló de muchas cosas. Entre ellas, la nula figuración de las autoridades locales y autonómicas, incluso los actos que no eran de trabajo. Los periodistas nacionales se maravillaban, por decirlo de alguna manera, de cómo la alcaldesa Marifrán Carazo, o el anterior alcalde Paco Cuenca, buscaban tener su trocito de pastel, o más bien su trocito de bandera de la Unión Europea. Presidencia había explicado que, aunque se agradeció por todos lados el trabajo a Junta y Ayuntamiento, los representantes locales no podían tener presencia “porque en otras cumbres no la tienen”. Si es así, poco hay que hacer. Pero bien es cierto que había esos actos paralelos, esos actos podría decirse que de farándula, como la cena oficial o los paseos turísticos por el Albaicín en los que la principal representante de los granadinos, en este caso su alcaldesa, podría haber tenido un hueco. Seguro que se podía haber sacado y que no sobraba. Es la ciudad que acoge, qué menos. Pero también es cierto que quejarse de no estar durante la cumbre ha tenido un efecto quizás no deseado. Para la gente de fuera que trabaja en esto habitualmente ha quedado como un ‘pataleo’.