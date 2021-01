El fracaso de los cortes

Los cortes de luz son el gran fracaso de la sociedad granadina. En pleno siglo XXI hay muchísimos hogares en los que literalmente se está tiritando de frío y hay que alumbrarse con velas. El alcalde señala que se ha creado una unidad especial para atajar el problema endémico de los enganches ilegales, mientras que la subdelegada del Gobierno pone en valor el trabajo que realizan los cuerpos de seguridad del Estado para detectar estos fraudes. Y Endesa no para de anunciar nuevas inversiones para atajar este problema. ¿Qué es lo que sucede? Aparte de que ni los políticos ni la empresa consiguen revertir esta situación, quizás una de las claves la dio la subdelegada del Gobierno, al afirmar que la mayoría de los enganches ilegales no son el cultivo de marihuana. Hay mucha picaresca, claro está, pero también hay muchas personas que directamente no pueden pagar el recibo de la luz. Nada justifica la ilegalidad, pero si se trata de personas en riesgo de exclusión se puede llegar a entender.