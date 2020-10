Una frase desafortunada

Fueron agredidos por meter las narices donde no deben". Fue una frase utilizada en esta sección hace dos días. Se usó en referencia al programa de Equipo de investigación -ya emitido anoche- y la agresión que sufrieron sus reporteros durante su trabajo de campo en la localidad granadina de Pinos Puente. No cabe duda que la expresión fue mal elegida. La única intención era llamar la atención ante las dificultades que a diario han de afrontar los periodistas, más cuando hay que entrar en terrenos pantanosos y conflictivos. Lo vivimos casi a diario. Lamentamos la mala elección de las palabras y nos disculpamos porque no era el espíritu de lo que se pretendía reflejar. Sirva como simple dato que desde esta redacción en su día se ayudó a Equipo de Investigación a facilitarle contactos para elaborar su reportaje. Al hilo, pedimos idéntico respeto y consideración hacia el trabajo que se hace desde aquí. Inscripciones en lápidas hay para todos los gustos, igual que hay comentarios desafortunados y descontextualizados en todos los ámbitos. Y vuelan por redes y ondas.