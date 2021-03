Lo que funciona

Todavía hay quien se pregunta si de verdad los confinamientos perimetrales y los cierres sirven para frenar el coronavirus. Precisamente esas dudas suelen venir de Madrid, donde en fin... Pero bueno, el ejemplo de quien siembra incógnitas para tener luego un pretexto no tiene que irse muy lejos, a Andalucía para más señas. Y si apuramos, a Granada más en concreto. Aquí, que de olas del coronavirus sabemos un poco, cada vez que se ha metido a los granadinos en sus casas, o como mínimo en sus municipios, se ha limitado la presencia de gente en las calles a través de la reducción de aforos y horarios, y nos hemos movido poco, las tasas de incidencia y los casos han bajado de forma muy importante. En algunos casos muy rápida. A poco que se ha abierto la mano, la tendencia se ha frenado casi con brusquedad y estas han subido. Sí, los cierres funcionan, mal nos pese a todos porque es un faenón. Y si los madrileños no pueden venir a Andalucía, se siente, como los granadinos no podemos irnos a Cádiz. Si es que ahora está subiendo los números en Granada y apenas nos hemos movido, qué nos cuentan...