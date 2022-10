Leo en este periódico un titular con foto de portada que dice textualmente: "Llega el gran negocio de la ciencia", con motivo de celebrarse en el Palacio de Congresos el encuentro internacional del Big Science Business Forun que acoge a representantes de importantes empresas embarcadas en los más vanguardistas proyectos tecnológicos y científicos. 1.200 asistentes y contratos que superan los 37.000 millones en infraestructuras científicas, dice la información, pueden haberse firmado en la reunión finalizada ayer.

Que Granada sea sede de estos foros internacionales no sólo revalora el prestigio de la ciudad que debe atraer todos los eventos posibles para justificar la construcción de su palacio de congresos y los beneficios que debe generar si está bien administrado y se trabaja en su promoción en esta área competitiva de reuniones internacionales, sino que deben servir para ir creando los cimientos de ese futuro para sacarla del pozo en el que está hundida. Actualmente está en juego el acelerador de partículas que de materializarse dará centenares de empleos y están funcionando ya empresas de especialidades farmacéuticas en el Campus de la Salud. He escrito en muchas ocasiones que el futuro de Granada -y el mismo presente- no está sólo en estar mirando el rico pasado, sino en marcar nuevas posibilidades porque en la ciencia y la cultura está el porvenir de las ciudades que sepan conectar con el progreso. No fue una utopía el Festival Internacional de Música y Danza, ni lo son otros encuentros que movilicen a las gentes a venir a Granada, como no lo eran aquellos proyectos olvidados del gran teatro de la ópera y su academia de danza que originaría también centenares de empleos, como lo sería la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.

Para eso hace falta, sin duda, representantes públicos y privados, a todos los niveles, con ideas ambiciosas engavilladas en una unidad de acción y exigencia en la que prevalezcan los intereses de las ciudades y los países y no el tantas veces denunciado medro personal. Una cosa es vivir por Granada y otra vivir de Granada. Me alegra que el mencionado titular de este periódico sea una noticia refrescante en un lugar donde estamos prestos al pesimismo, al derrotismo y, lo que es peor, a la resignación. Los que hemos denunciado tantos atropellos, origen de clichés falsos y hasta de estereotipos inasumible como colectividad, debemos estar prestos a apoyar los proyectos que abran nuevos caminos de progreso que, aunque parezca mentira, ha sido la médula de Granada, en su historia -recordamos, por ejemplo, su presencia en la gesta del descubrimiento de América que celebraremos dentro de unos días-, cuyo renombre universal no lo es por casualidad.