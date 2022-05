Hemos ganado eurovisión

Siendo sincero he de reconocerles que tenía preparada esta columna con un título absolutamente contrario al que ustedes pueden leer; vamos, que no ganábamos el Festival ni por casualidad. Las razones eran obvias, puesto que el ganador ya se sabía muy de antemano. El país ganador lo había elegido Vladimir Putin desde que decidió invadir Ucrania, eso lo sabían en Moscú, en Pekín y hasta en la Conchinchina, cómo me decía mi abuela.

Lo que no imaginaba mi abuela, ni yo, era que en realidad, aparte de Ucrania, el país de Europa, perdón, de la Unión Europea, que ganaría este año iba a ser el nuestro. Al decir nuestro país, en realidad quiero referirme a que nuestra televisión, esa que es de todos puesto que supongo la pagamos todos con los impuestos, ha sido la ganadora. Hasta donde yo sé los que concursan son las televisiones que forman parte de aquello que se llama Unión Europea de Radiodifusión, casi todas televisiones públicas. Lo dicho, de ganar ha ganado lo público.

Lo de contentos que deben estar en el gobierno progresista con ello; bueno en la mitad del gobierno que defendió el aparente pucherazo que se dio para que la representante fuera Chanel y no las tetas feministas (con perdón) ni las gallegas independentistas. Puestos a ganar, que ganara la que mejor bailaba, defendiendo el boom y doom del papi, al más puro estilo de Pedro Sánchez: "A mí no me para nadie". Pues el tiempo, Europa y el pueblo le ha dado la razón: hay tienen ustedes que la televisión española es la más votada en Europa. Yo diría que en rigor, eliminada Ucrania, cuyo triunfo es mérito de la guerra de Putin (¿no la llaman así?) y eliminando al felón inglés que no quiere a Europa. ¿Quién ganó? Pues nosotros, claro. Ya nos vemos en mayo próximo organizando el Festival ante la renuncia posible de los que nos anteceden. A Ucrania le haríamos un favor ahorrándoles un coste que necesitan para cosas más vitales y a los hijos de la Gran Bretaña evitándoles los presumibles disturbios generados por la llegada de tantos europeos a su isla.

Solo una cosa me preocupa, ¿no se abrirá una nueva afrenta con los independentistas? ¿Tolerarán que España, bueno TVE, haya ganado otra vez, como cuando con Franco ganamos con aquel La, la, la que Joan Manuel Serrat quiso cantar en catalán. A lo mismo esto rompe el gobierno de una puñetera vez. Spain, twelve points. Vale.