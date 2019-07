La generación Primark

Nuestras madres decían "primor" y nuestros hijos "Primark". Son las tendencias. Los tiempos cambian, y ahora el que no va en patinete con camiseta de Brooklyn, vaqueros por las rodillas, calzoncillos de Star Wars y calcetines con trozos de pizza no es nadie. El paisaje urbano y quienes transitan por él mutan, demostrando que hay que renovarse o morir. Recientemente se han puesto de moda los monopatines, que por la noche se ven en la lejanía como una potente luz azul acercándose a toda velocidad. Al no hacer ruido cuesta percatarse de su proximidad hasta que están encima. Son los nuevos discman.