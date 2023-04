Mi asombro fue creciendo conforme aquella locutora iba dando la noticia que había abierto el telediario. Era sobre la decisión de Ana Obregón que querer ser madre a los 68 años alquilando un vientre ajeno. "No se habla de otra cosa", dijo por dos veces la locutora. Yo acababa de llegar a mi casa después de una mañana con el trajín necesario correspondiente al tiempo de un jubilado activo. Había salido muy temprano para comprar el pan y había hablado con Estrella, la panadera, de la subida tan espectacular que han sufrido muchos productos. "Si sube todo también tiene que subir el pan", se justificaba Estrella. Luego me paré a comprar el periódico y hablé con Sergio el quiosquero de la crisis que están sufriendo los diarios de papel. Sergio, visto lo visto, ha convertido su local en una especie de El Cortes Inglés en donde vende ya de todo menos periódicos. "Esto es lo que hay Cárdenas. ¡Qué lástima!", se lamentaba Sergio, que recordaba con nostalgia el tiempo en donde llegaba a vender casi 300 periódicos diarios. A Encarnita la pescaera fui a comprarle un cuarto de boquerones y con ella hablé de la sequía que sufren los campos. "No sé dónde vamos a parar", se quejaba la pescaera. En el covirán de enfrente oí a una mujer que le estaba contando a otra la enfermedad de su marido, que estaba a la espera de una operación de cadera. "Es que ya no puede ni andar y no lo llaman para operarse", decía la señora del marido enfermo. Después me subí al autobús y puse el oído en una conversación que tenían dos chicos que iban a la Facultad. Uno le estaba contando al otro las posibilidades de victoria del Granada en el próximo encuentro: "Es que si ganamos podemos ponernos los primeros". Luego oí muchas conversaciones más. En el Chikito hablaban dos ancianos de que en 2025 se iban a dar en Granada los premios Goya. "¡Cuidao con la polla!", decía uno en un intento de hacer una rima con el nombre del premio. Y con mi amiga Alfonsa, que me la encontré en San Matías, hablé del potaje que va a preparar el Jueves Santo para sus amigos. Señora locutora del telediario, en Granada ese día se habló de muchas cosas que no eran la decisión de Ana Obregón de ser madre a pesar de su edad. Eso son cabinas de cochero con respecto a la subida que han tenido las lechugas y lo poco que está lloviendo. Eso sí son preocupaciones.