El 'hecho diferencial'

Debo reconocer que me han sorprendido enormemente las declaraciones de un tal Carlos Arenas, a más señas, sevillano e historiador de la economía, cuando establece un "hecho diferencial andaluz", que remonta hasta la Edad Media, obviando incluso a los Reyes Católicos en la Reconquista, atribuyéndola sólo a Fernando III y Alfonso X, apoyados en presuntos 'señoritingos' andaluces de la época.

Pero el remix de Arenas no termina ahí, porque además de contradecirse a sí mismo, añade otras lindezas, tales como que Andalucía es una colonia interna dentro de España, o que el intentar hoy identificar a Andalucía con el Reino de Granada es un mito. Y pregunto ¿quién hace hoy tal identificación cuando lo que existe es justamente lo contrario, una diferenciación histórica y de territorios históricos? No creo que esa insólita identificación ni tan siquiera la hagan los sevillanos, gaditanos u onubenses, pero tampoco territorios más cercanos.

En lo único que coincido con el sr. Arenas es en que la autonomía andaluza ha fracasado como modelo territorial, modelo que beneficia más a Cataluña, País Vasco y Madrid, mientras que el sur de España no termina de despegar en progreso social y económico, por más que se invierte aquí.

Pero no es cierto que dicho territorio no avance, porque Sevilla va viento en popa y Málaga ya supera hasta a Barcelona en niveles de progreso social y económico. Los que no es que no despegamos, sino que ni tan siquiera tenemos avión para hacerlo somos Granada, Jaén o Huelva, pero por el abandono reiterado y deliberado que llevamos padeciendo durante cuatro décadas.

No creo que la gran victoria de Bonilla -al cual felicito, aunque la gente haya votado fundamentalmente en clave nacional, para castigar a Sánchez-, vaya a variar nuestra actual situación de postergación. A los hechos de los últimos cuatro años me remito. Soy pesimista respecto a nuestras expectativas de futuro en esta Comunidad, porque la tendencia a las inversiones multimillonarias en Sevilla y Málaga y la limosna para Granada y Cía. -ya implantada por el PSOE durante 40 años- seguirán en la misma línea, a menos que desde aquí reivindiquemos y consigamos lo que nos corresponde como deuda histórica frente al desequilibrio territorial que nos ha traído esta autonomía.

Gestionando nuestros propios intereses conseguiríamos más progreso y menos pobreza. Espero poder ser testigo de una estructura territorial distinta y autónoma para Granada, libre del 'hecho diferencial andaluz', libre del 'colonialismo' andaluz y de los políticos 'señoritingos' que sí que nos trajo el 28-F. Hagámoslo, otra Granada es posible.