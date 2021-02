Los otros héroes

Granada va a empezar a vacunar a los profesores de Infantil, Primaria y Secundaria esta tarde, si no hay problemas de última hora que tan solo harían aplazar este proceso unas pocas horas. Los profesores son unos de los principales grupos de personas a los que también se les debería considerar héroes de esta pandemia, ya que han tenido que lidiar con una situación en la que no debían permitir que una generación entera no reciba la formación adecuada. Se las han visto y deseado con pantallas de ordenador, deberes virtuales, afrontar una educación del siglo XXI de golpe y porrazo, además de mantener el nivel de atención de los alumnos a distancia. Costaba en clase, imaginen durante el duro confinamiento de abril y mayo. Ahora han tenido que afrontar la vuelta a las aulas con los riesgos de rebrote, expuestos a un virus del que se sabe mucho, pero del que en el fondo no se sabe nada, y que tiene un comportamiento con los niños muy atípico. Se han contagiado y han seguido cumpliendo con su labor de hacer a las personas del futuro. Les ha llegado la vacuna. Otra ventana a la esperanza.