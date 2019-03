Si hueles a alquitrán hay elecciones

El otro día llevé en el coche a mi amigo Alberto a su casa. Alberto es ciego y no es que no sepa ir a su casa, sino que me ofrezco a llevarle porque me gusta su compañía. Es un tipo muy cachondo que se ríe hasta de su propia sombra, si es que la viera. Alberto, por ejemplo, me dice que se compró un ático en el Zaidín "por las vistas que tiene" y coincidió que era el "noveno B". Además del sentido del humor, el otro sentido que más utiliza es el del olfato. Dice que él sabe en donde está por el olor que desprenden algunas calles. Sabe que está en Puentezuelas por el olor de la tienda de las especias de Barranco y que está por Plaza Nueva por el aroma de los negocios de cueros de los marroquíes. La plaza Isabel la Católica tiene una planta que huele a marihuana, la plaza de Bibrrambla huele a churros y tejeringos desde que quitaron las floristerías y la plaza de la Trinidad huele a caca de perro. Alberto dice que todas las calles tienen sus olores lo mismo que hay épocas del año que tienen efluvios característicos. Semana Santa huele a incienso y cera, Navidad a castañas asadas y petardos y noviembre a pestiños y crisantemos.

-Ahora mismo yo sé que estamos en época de elecciones por el olor -me dijo al pasar por la Avenida Cervantes.

-¿Y eso?

-Joder, ¿no hueles a alquitrán?

Alberto tiene la teoría, que yo comparto, que antes de unos comicios a los munícipes les entran unas ganas locas de alquitranar las calles. Parece como si quisieran dar la impresión de que el Ayuntamiento está trabajando para solucionar problemas, aunque eso se lo dices a cualquier ciudadano sensato y se hincha de reír. Por donde yo vivo andan los automovilistas dando vueltas como un tonto en una feria sin saber por dónde ir porque no hay calle a la que no le hayan echado el alquitrán. Ya se sabe que en tiempos de precampaña electoral cambias el alicatado del cuarto de baño y va un político a inaugurarlo, pero esta manía de pavimentar calles a mogollón antes de unas elecciones ya pasa de castaño a oscuro, que es el color del alquitrán.

-¿Sabes a qué huelen las urnas? -me pregunta Alberto.

-No, pero mejor no me lo digas.

-No te lo voy a decir pero te doy una pista: mucha gente al echar la papeleta se tapa la nariz.