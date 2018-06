El año que viene por estas fechas ya tendremos nuevos gobiernos locales y autonómico. Y como granadina me pregunto si quiero tener más de lo mismo durante 4 años más, un desierto de ideas beneficiosas para Granada.

Evidentemente mi respuesta no puede ser otra que negativa. Negativa en cuanto a las elecciones municipales, que nos han traído a los granadinos más pena que gloria: endeudamiento estratosférico, innecesarios asesores a cientos pagados con nuestro dinero, un inútil plan de movilidad en bus que ahora hay que abandonar perdiendo millones de euros en errónea inversión, subida de impuestos, el AVE que no llega..., suciedad, grafitis, degradación del centro, en definitiva decadencia que no sólo se palpa en la ciudad sino también en el ánimo de sus ciudadanos. Hasta nuestro insigne Festival parecía triste en su inauguración, no sé si por Debussy, por Les Siècles o por los recortes. En fin, la misma política de siempre, sin ideas útiles para Granada y los granadinos más allá de las vacías palabras que llevamos oyendo desde tiempo inmemorial.

Y en el plano autonómico el "más de lo mismo" proviene de 40 años atrás. Y 40 años dan para mucho y pueden convertir a una región atrasada en moderna, pero con Granada ha sucedido justo al revés, hemos ido de más a menos, hemos pasado de tener relevancia a estar cada vez más postergados, más olvidados, más desconectados… Pero a diferencia de lo que ocurre a nivel local, a nivel autonómico el régimen sí que tiene ideas, pero para seguir aumentando el nivel de modernidad y progreso de su Andalucía, no para quienes somos "de provincias" periféricas.

Y no esperen ideas para Granada del gobierno sanchista, las únicas prioridades de Pedro son el Valle de los Caídos, Billy el Niño y hacerse fotos a lo Kennedy en el Air Force One. Eso sí, seguro que cuando por fin llegue el AVE-cafetera, aparecerá con sus gafas oscuras montado en su vagón VIP atribuyéndose la llegada más esperada por los granadinos desde hace tropecientos años.

Como a nosotros no nos preguntan nada más que cada 4 años y luego los no-representantes se olvidan de quienes les votaron y van a lo suyo, hay que aprovechar las pocas oportunidades que nos brindan las urnas para votar a quienes nos proporcionen ideas de progreso real para Granada y los granadinos, tanto a nivel local como autonómico, ideas que se lleven a la práctica y que comporten auténtica prosperidad para una tierra cautiva de la desidia de unos y del deliberado abandono de otros.