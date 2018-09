El idiota perfecto

Este Gobierno nuestro, tan inmaduro como prepotente, tan errático como tozudo, tan torpe como soberbio, tan ignorante como atrevido, está avanzando a golpe de desmentirse sin vergüenza, desdecirse sin pudor, amagar y no dar, mientras sus incondicionales, lacayos, sayones y estabulados repiten que rectificar es de sabios. Olvidando que cuando se insiste una y otra vez en los errores sin aprender de ellos la rectificación se convierte en artimaña de estultos. La rectificación valiosa y positiva no supone solo modificar lo opinado o hecho antes, reconociendo su carácter erróneo o inviable, sino enmendar los actos y procurar no incurrir en parecidas torpezas. Lo que en la confesión se llama propósito de enmienda. Si no, no vale.

De entre las muchas tonterías en forma de declaraciones, propósitos o globos sonda de los que Sánchez y su Gobierno han tenido que desdecirse, el más grave es el referido a Arabia Saudí. El pasado martes Pedro Sánchez decidió la cancelación de un contrato para la venta de 400 bombas de precisión láser por valor de 9,2 millones de euros que les serían devueltos de inmediato a los sauditas. Cuestión de principios. Arabia Saudí no tardó ni un minuto en suspender la visita de la máxima autoridad militar de la Armada saudí a San Fernando ni 48 horas en amenazar con la "suspensión inminente" del contrato para la construcción de cinco corbetas para su Armada. ¿Qué supone esto para España, para Andalucía y para Cádiz, tan castigada por el paro? La pérdida de un contrato de 1.813 millones de euros y de 6.000 empleos hasta el año 2022.

En una intervención tan necesaria como urgente y vergonzosa la ministra portavoz ha tenido que rectificar -¡otra vez!- para contradecir lo dicho el martes, afirmando que el Gobierno tiene la "firme voluntad" de mantener sus acuerdos con Arabia Saudí, incluida la venta de las bombas, y que "en ningún momento" va a poner "en riesgo" el contrato de 1.813 millones de euros. Rematando: "Los 6.000 trabajadores de la Bahía de Cádiz pueden estar seguros de que este Gobierno está con ellos". ¿Y al anunciar la cancelación del contrato de las armas no lo estaba? ¿O creía que los hechos no tienen consecuencias? ¿Esto es un Gobierno real u ocupan el banco azul como los escolares que visitan el Congreso de los Diputados? Recuerdo al "idiota perfecto en su idiotez que no sabe que es idiota y goza perdido en su goce" de Cortázar.