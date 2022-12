La Opinión de César | La impotencia granadina

En solo unos días nos enteramos de que se ha perdido para la ciudad la Agencia de Inteligencia Artificial y, además, los fondos para arreglar la zona arqueológica al pie de la Alhambra. Dos decepciones más que sumar a las muchas a las que nos tienen acostumbrados los que cobran por ilusionar y conseguir objetivos para que la ciudad avance, algo que sería importante recordar a la hora de votar si no fuera porque la opción alternativa al poder municipal, la derecha que sufrimos, aún está limpiándose del pasado más que reciente en los tribunales. Causa impotencia doble no sólo la pérdida absurda de oportunidades sino, además, la falta de opciones en esta ciudad que se hunde paulatinamente en la irrelevancia sin que nadie parezca ser capaz de remediarlo.

Los últimos alcaldes han dado muestra justo de eso, de falta de relevancia en los centros de toma de decisiones. Sólo alcanzan a pelearse y patalear con la cantinela aprendida y tan socorrida del Sevilla nos roba siempre que el que ocupa el poder autonómico no sea de su signo político, claro está, pues en ese caso la jerarquía sevillana manda.

De nuevo la unión no hace ni la fuerza. Se montó el 'Pacto de los Mártires' y ni aún así se consigue más que impugnar la elección de La Coruña en lugar de la simpar Granada. Tampoco pide nadie responsabilidades a los que se sientan a esa mesa. Seguro que su excusa será el "hacemos lo que podemos". Pero ese es justo el problema. Que lo que pueden hacer no es suficiente.

Lo de la pérdida de los fondos seguro que se resuelve con algunas destituciones. Suele ocurrir y es lo lógico: la gente está contratada para cumplir objetivos y, si no los alcanza, pues se pone a otro, faltaría más. Y aún con mayor razón si ha perdido un dineral y se deja a medias toda una zona de tanto impacto visual de la ciudad turístizada hasta el ansia extrema.

Cabe preguntarse qué hacer con los que no cumplen los objetivos y encima nadie puede destituirle. A falta de una cultura de la dimisión tan enraizada en nuestro país, sólo nos queda sufrir como podamos a estos dirigentes que no pueden no o, si me apuran, pedir un intercambio con los de La Coruña que, vete tú a saber cómo, sí consiguen lo que se proponen con la inteligencia debida que aquí nunca alcanzamos.