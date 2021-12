El inquietante caso del incidente de la rotonda

Esta columna no la va a escribir el de la fotillo de arriba porque ya la ha escrito un granadino llamado Alejandro Esteban, que ha contado en una carta al director publicada en los periódicos lo que le pasó hace unos días. Resulta que este hombre iba conduciendo su coche en una noche oscura y de mucha lluvia. A llegar a la rotonda de Recogidas se detiene para dar paso a los que vienen por su interior. De pronto siente un golpe. Alguien le ha dado por detrás. El coche que le ha dado por detrás va conducido por una mujer. El hombre dice en su carta, que la mujer al bajar del coche lo primero que hace es disculparse. Al parecer iba distraída y no se había dado cuenta. A Alejandro le parece muy educada la mujer. Como la noche está oscura, está lloviendo y la conductora tiene prisa, ésta le propone al hombre darse los teléfonos para llamarse después y rellenar el parte amistoso. En eso quedan. Pero al sentarse Alejandro en su coche siente que algo en la espalda no va bien, nota un pinchazo en la columna y por eso decide pasarse por Urgencias. Allí le dicen que no es nada grave, pero le aconsejan rellenar el parte cuanto antes para evitar problemas con el seguro. A Alejandro no le parece oportuno llamar a la mujer al salir de Urgencias, por eso espera a la mañana siguiente. Y aquí viene lo bueno. Intenta contactar con ella por teléfono, pero no lo consigue. Así que le pone un 'guasap' diciéndole la conveniencia de rellenar el parte cuanto antes. Entonces ella le contesta: "No voy a rellenar ningún parte. Déjame tranquila o tendré que ir a la Guardia Civil a denunciarte por acoso". Con un par. Me imagino la cara del pobre Alejandro al ver el escrito de aquella mujer. "¿Y ahora qué hago?", se preguntaría. Seguramente alguien le aconsejaría que no hiciera nada porque en este caso tiene todas las de perder.

Y ahora vienen mis preguntas. ¿No creen ustedes que muchas mujeres están utilizando demasiado alegremente la palabra 'acoso'? ¿No piensan que desde que en 2015 se reguló en el Código Penal como delito específico el acoso algunas féminas están empleando el término como arma disuasiva a la hora enfrentarse a un problema con un representante del sexo contrario? Si es así, yo creo que además de ser un mecanismo muy perverso es una mala estrategia para el feminismo. Allá ellas.