El juego de la silla

No sabemos si juegan al gato y al ratón, al mus o a nada en realidad. El PSOE convoca al PP a una reunión, pero el PP dice que no va porque el PSOE no es nadie para establecer el día y la hora. Entre tanto, al alcalde se le escapa con el micro abierto -curioso en un político de dilatada trayectoria en sedes parlamentarias y televisivas- una enigmática frase sobre una reunión con... (No se entiende). Y eso da lugar a toda una tarde de especulaciones entre los propios corporativos, en público (redes sociales) y en privado. ¿A qué juegan estos niños? ¿Al juego de la silla?