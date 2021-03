La justicia poética

Sebastián Pérez denunció que el PP cambió el Ayuntamiento de Granada por Murcia y Málaga. Así lo afirmó en su abrupta salida como presidente provincial del PP y así lo mantiene a día de hoy. Por eso, cuando haya visto cómo Cs ha desecho este pacto en la tierra natal de Teodoro García Egea, a lo mejor se le ha escapado una sonrisa. Ahora, el PP no tiene ni Murcia ni Granada cuando no han pasado ni dos años de las elecciones. Profundo conocedor de la vida y obra de Federico García Lorca, a lo mejor atisba algo de justicia poética en la caída en Murcia de su partido, mientras además sigue guardando un as en la manga que, lo utilice o no, lo cierto es que le mantiene en el centro de la vida política aunque se haya retirado de la primera línea de manera voluntaria. Eso sí, el alcalde ha salido raudo a señalar que no se puede extrapolar al Ayuntamiento de la capital lo que ha pasado en Murcia. Y seguramente es así, pero es otro sobresalto más desde aquel 15 de junio en el que asumió el bastón de mando. Dice Rafael Guillén que el tiempo no se puede alargar, pero sí ensanchar, y desde luego su tiempo como alcalde está dando de sí.