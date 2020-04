Una juventud para duros

Cada generación tiene buenos, malos y regulares. Y sus propias batallas que lidiar. Es imposible saber si las generaciones nuevas salen más preparadas que las anteriores, habrá en cosas que no y en cosas que sí. Lo que no deja de sorprender es que a los jóvenes de ahora se les etiquete de blandos y de bambis cuando son una generación cuya falta de libertad la está experimentando de un modo muy perverso. Y en un mundo más complejo que nunca, porque si dicen que esto es un punto de inflexión, lo de las últimas décadas y la revolución tecnológica ha sido un cambio muy gordo para todos. No basta ser en la vida real sino también aparentar y ser en la vida virtual de las endiabladas redes, donde dicen que si no estás no existes. Eso es, los jóvenes no existen y muchos siguen empeñados en asfixiarlos. Vivieron la crisis de 2008 aguantando mensajes del tipo "acabad la carrera pero ninguno trabajaréis de esto"; muchos se fueron lejos de España y otros se toparon con un mercado laboral lastimado. Y justo cuando parecía que las expectativas eran mejores, que disponían de cierto relevo para tener trabajo, familia, vida y voz se han topado con el dichoso coronavirus. Ni mucho menos es fácil para ellos.