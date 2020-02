La lacra que no cesa

El fin de semana lo dijo bien claro Antonio Salazar, alcalde de Íllora, lo más jóvenes están aún peor que los mayores en los temas de violencia de género. El primer edil hizo estas declaraciones a raíz de la concentración en el pueblo granadino tras la muerte de una de sus vecinas a manos de su expareja, de 24 años. Parece que las charlas en instituto, los continuos actos públicos de repulsa y demás muestras públicas de rechazo al machismo no terminan de calar en las capas más jóvenes de la sociedad. Llegados al punto de buscar culpables, conviene no apuntar hacia las políticas de igualdad, si no examinar el entorno que rodea a esos jóvenes, pues de poco servirá decirle algo en el colegio si luego, en casa, ve cómo su madre hace todas las tareas mientras su padre no hace. Conviene no olvidar la frase de Carol Hanisch de "lo personal no es político", pues por mucho que se luche en el Congreso, no se conseguirá nada si en el día a día no se hace nada. La lucha contra el feminismo tiene muchas trincheras y, para ganar la guerra, hay que combatir en todas y cada una de ellas.