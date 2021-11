El lamento del exalcalde

No hace mucho, algo más de un mes, me vi sentado junto al exalcalde José Torres Hurtado en la bancada del salón de plenos del Ayuntamiento que él rigió durante doce años. Estábamos en la presentación de un libro de Carlos Ballesta, el cirujano que es capaz de dejar como sílfides a las personas que, por sufrir obesidad mórbida, tienen como cárcel a su propio cuerpo. Vi al exregidor municipal algo inquieto y desubicado en aquel paraje en el que él reinó tanto tiempo. En un momento determinado oí de su boca una frase en la que había mezclado el lamento y la nostalgia: "Y yo que creía que no iba a pisar más este sitio", dijo refiriéndose al salón de plenos y al Ayuntamiento.

Anda ahora TH saliendo de algunas pesadillas que le han dejado sin dormir en estos últimos años tras haberle absuelto un juez de prevaricación y tráfico de influencias por la primera pieza del caso Nazarí, ese caso en donde la política ha echado el suficiente barro en el sumario como para que parezca que en el Urbanismo que se ha realizado en la capital todo sea turbio. Soflamas de la gente de la política, dice el juez en la sentencia. Por lo pronto la Justicia no cree que el asunto del volador de la casa capitalina del piñero sea un asunto serio como para empurar a alguien. Al final no sé cómo quedará el tema nazarí, pero visto el rumbo que ha tomado, en donde hasta los acusadores faltan a los juicios, puede que TH quede como ese pájaro raro de Correcaminos, que se escapa de todas las trampas que el Coyote le ponen por delante. Así, como el toro que sobrevive al intento del descabello, el exalcalde ha levantado la cerviz y ha dado señales de querer empitonar a alguien, sobre todo después de que el juez, además, echara un rapapolvo a las fuerzas del orden que una mañana le hicieran salir del Consistorio esposado y bajo cartones, en un día en el que el poder mediático hizo de aquella muchedumbre que acude a la plaza a ver al ahorcado. Demasiadas imputaciones erradas, según el magistrado, que ha visto cómo el odio en la política también llega a los tribunales con la ayuda de un tipo de periodismo. Los que lo querían hundido, ahora se ven obligados a mirar para otro lado y esperar nuevas resoluciones judiciales. Como el latiguillo que repetía incesantemente el maestro de mi infancia: "Veremos a ver, veremos a ver".