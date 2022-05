El libro del Sebas

En un acto social sin precedentes, tal vez falto de gente de la Cultura pero sobrado de amigos y estómagos agradecidos que no han olvidado al que un día fue su benefactor, Sebastián Pérez Ortiz, el Sebas, presentó hace unos días su libro sobre las estampas de la Granada perdida. No sé si enviaría el PP espías para controlar a los asistentes, pero me consta que más de uno se tuvo que disfrazar -contribuyó eficazmente la mascarilla- para que el partido no captara su devaneo con el que otrora fuera su jefe de filas. El supuesto espía ya tuvo su trabajo teniendo en cuenta que fueron varios centenares de personas las que estuvieron presentes en el alumbramiento editorial, que fue con copichuela incluida. El Sebas ya tiene el sello de apestado de la política y seguramente a más de uno (o una) del partido le hubiera gustado asistir al acto, pero no pudo hacerlo por no parecer que queda en él (o en ella) resquicio alguno de 'sebastianismo'. Tienen los partidos una guillotina con la que no solo cortan cabezas cuando éstas no les sirven, sino que están pendientes de quién se ha acercado a la canasta en donde ha caído el despojo. Por eso el autor del libro solo nombró a Mariano Rajoy, ese amigo que no le ha borrado de la lista de contactos y que aún se pone al teléfono cuando el granadino le llama para hablar del tiempo, pongamos por caso. Mejor que cruzar el desierto solo, se impone el recuerdo de un líder, de un ex presidente de Gobierno que tiene tiempo para pergeñar un prólogo para el libro de un amigo. A lo mejor muchos quisieron oír el desahogo de un político defenestrado, pero el Sebas es listo y no quiso mezclar churras con merinas: había ido allí a hablar de su libro. Se esforzó el protagonista de esta historia por desactivar de forma minuciosa cualquier teoría alternativa que no fuera hablar de lo que le había llevado allí, aunque en algún momento de su intervención, más que nada por su tono mitinero, se le olvidó que iba como juntaletras y no como político. Pero bueno, ya aprenderá. Después de ese baño de multitudes que recibió, se dio cuenta que no le importa seguir atravesando solo el desierto porque le queda mucha agua en la cantimplora. Y va con segundas.