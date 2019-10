Una 'limosnica' para la Villa

El Ayuntamiento de Salar ha decidido iniciar una campaña de micromecenazgo para poder mantener las labores de consolidación, restauración y limpieza de la Villa Romana de este municipio del Poniente y a ningún político se le remueve la conciencia mínimamente. Curioso, porque son precisamente los representantes públicos de las instituciones implicadas los mismos que se llenan la boca hablando de la importancia del turismo como fuente de riqueza y palanca de la economía. No puede obviarse que esta industria reporta unos indudables beneficios a las arcas públicas y a la iniciativa privada, pero de lo que no cabe duda es que la palabra "turismo" se ha convertido en algo así como una gallina de los huevos de oro en campaña y precampaña: un estado al que, por cierto, parece que nos han condenado a vivir eternamente. Turismo equivale a votos, aunque los compromisos reales sean un brindis al sol y si te he visto no me acuerdo. Que para desdeñar proyectos interesantes ya hay otros sectores menos golosos como el científico. Ahí está el acelerador, que más que acelerar cualquier día acabará frenando en seco.