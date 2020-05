El lío de las fases

Lo habrán explicado decenas de veces: qué se puede hacer en la fase 1, en la 2, en la 3... Y sigue sin estar al cien por cien claro. Como los criterios para pasar de una a otra, que son muchos y muy variados, pero que deberían tener una premisa: donde más infectados hay (o ha habido), es mejor no pasar. Todo lo demás, como están haciendo desde Madrid, es patalear y creerse más importantes de lo que son en una crisis que empareja a todos los seres humanos. Se supone que por eso no pían los barceloneses ni los castellano-leoneses. Lo que sí había quedado claro desde el principio era que para pasar de fase tenían que pasar dos semanas. No es tan difícil de entender: si los médicos detectan que el periodo medio de incubación del virus es de dos semanas (por eso se imponen 15 días de encierro a quienes hayan sido dados de alta, o tengan sospechas de virus), no hay más tutía, por mucho que la economía dependa de abrir cuanto antes. Por eso Granada tiene que esperar dos semanas para saber si pasar de fase nos supone un repunte o no. Dos semanas. Llevamos dos meses. Peor será catar la semilibertad y luego volver atrás.