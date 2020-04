Una lista de Facebook

En estos meses de confinamiento las redes se han convertido en la ventana por la que nos asomamos al mundo y desde la que entablamos relaciones personales plastificadas y seguras. Y como tenemos tanto tiempo libre, hemos cantado en Facebook, bailado en Instagram, aceptado absurdos retos por whatsapp y compilado en todas partes, y a petición de los amigos o seguidores, un sinfín de listas. La última, con motivo del Día del Libro, la de nuestros escritores preferidos. Dejo aquí para los lectores un extracto de la que colgué en uno de mis perfiles de los social networks.

ME AFICIONÉ A LEER POR: Ibáñez, sobre todo Mortadelo y Filemón, Julio Verne, Horacio y Clarabella y un libro de biografías dibujadas de grandes personajes de la historia que se llamaba Héroes en Zapatillas.

EL LIBRO QUE ME CAMBIÓ LA VIDA: Esto es mucho decir, pero a los 11 años una amiga me prestó Un mundo que agoniza, de Miguel Delibes y ese año me leí casi todas sus novelas. Ahora, con motivo del centenario y de la cuarentena, las estoy releyendo y me doy cuenta de que sí, don Miguel sigue siendo mi hombre.

AUTORES QUE MÁS ME HAN INFLUIDO: Todos somos un poco lo que hemos leído (entre otras muchas cosas, claro), pero una influencia directa sobre mi pensamiento político y moral han tenido fundamentalmente los ensayos de Fernando Savater y las novelas de Orwell.

UNA OBRA PORTENTOSA: La fiesta del Chivo de Vargas Llosa. Te coge de las solapas y no te suelta hasta la última página. Y eso que te sabes el final.

UN LIBRO DEL QUE NADIE SE ACUERDA: Memorias de un niño de derechas de Paco Umbral. Una crónica sentimental de la España del franquismo que hoy Twitter destrozaría bajo el hashtag #Umbralveteacagar.

UN ESCRITOR QUE DEBERÍA ESTAR ENCARCELADO: Petros Markaris, un sujeto que trata a sus lectores como si fueran niños. Niños tontos, concretamente. Con razón en el caso de los reincidentes.

MI IRACUNDO PREDILECTO: El colombiano Fernando Vallejo, ateo, maricón y con una mala leche sólo comparable a su sentido del humor y su extraordinario manejo del idioma.

UN DANDY: Dos. Luises, los dos. De Cuenca y De Villena.

UN GÉNERO: El nuevo periodismo o novelas de no ficción. Sobre todo, Gay Talese y Truman Capote.

DE QUIÉN NO ME FÍO: De la gente que dice haber releído a Bolaño o Foster Wallace.

PROPÓSITO DE ENMIENDA: Tengo que leer a más mujeres.

NO SOPORTO: A los autores que se creen mucho más listos que sus lectores y a los lectores que se creen mucho más listos que otros lectores porque leen a autores que se creen mucho más listos que sus lectores.

UN CONSEJO: No leas para quedar bien, sino para pasarlo bien.