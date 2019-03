La lista con los cien malafollás

Con la muerte de Pepe Ladrón de Guevara nada ha aumentado tanto de valor en Granada como la malafollá. Anda la peña algo inquieta por saber si realmente el teórico y experto en esta manera de ser de los granadinos tenía la lista con los nombres de los cien más malafollás de Granada. Él había afirmado en muchos foros que la tenía, pero solo se iba a publicar cuando se muriera. En la lista, según él mismo decía, había catedráticos, camareros, cantaores, periodistas, taxista, funcionarios, abogados… Su esposa Concha dice que la lista probablemente existe, pero como Pepe tenía tantos papeles no sabe si está entre ellos. Su amigo Rafael Guillén piensa que todo era una coña de Pepe, un pesimista vital que se hubiera reído hasta de su entierro. Durante su funeral, con música de Mahler de fondo (tan al fondo que apenas se oía), otro amigo, Antonio Pamies, me contó que Pepe le había dicho que sí tenía esa lista pero que él no quería estar en este mundo cuando se publicara, pues "tendría malafollá que alguien me diera una torta por culpa de la malafollá", le dijo. Si es verdad que existe la lista, la foto del siglo sería reunir a los cien malafollás y fotografiarlos juntos en Puerta Real, al estilo de lo que hace Spencer Tunick cuando junta cuerpos desnudos. Entonces habría tortas, pero por estar en la lista.

Un funeral es un buen sitio para contar anécdotas sobre el difunto. Pepe Ladrón de Guevara y Rafael García Manzano solían ir en Almuñécar a un bar de un amigo común que siempre se quejaba de lo mal que le iba el negocio. El dueño del bar había cambiado varias veces de técnica para intentar captar clientela: había modificado la carta de tapas, había bajado los precios, había contratado a un cocinero estupendo, había comprado sillas y taburetes nuevos… A pesar de todo seguía sin entrar gente. Hasta que un día le dijo Pepe: "Aquí no entra nadie porque intentas ser simpático con los clientes… ¿has probado con ser malafollá?". Desde entonces el bar está lleno y es difícil encontrar un espacio libre en la barra.

Rafael Guillén dice que Pepe ha sido la persona más graciosa y ocurrente que ha conocido. Ocurrencias que ha practicado incluso en el lecho de muerte. Estando ingresado en el hospital y a punto de palmarla, miró a su esposa y le dijo: "Concha, se te está poniendo cara de viuda".