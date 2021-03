¿Cómo ha llegado esta bombilla a mitad de la calle?

Hay cosas que no tienen explicación racional; que por más que las pensemos, no conseguimos encontrarle solución. Por ejemplo ¿qué hace esta bombilla en mitad de las calles de Granada. La respuesta más fácil sería "se le ha caído a alguien", pero entonces debería estar rota por el impacto con el suelo. Otra solución podría ser que alguien la hubiese dejado a propósito en mitad de la vía, pero ¿para qué? ¿tiene alguna función una bombilla sin corriente eléctrica? Es mejor no pensar demasiado en ello.