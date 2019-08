Leo que el recién llegado AVE a Granada es el único tren español que tras una hora de viaje hacia Madrid sitúa a sus viajeros más lejos de su destino que cuando salieron. Décadas esperando su llegada y, cuando llega, 27 años después que a Sevilla y 10 que a Málaga, es en condiciones intolerables. Mientras en Granada nos conformamos con todo, Málaga prepara la próxima gala de los Goya y Sevilla la gala de los MTV 2019. Sirvan sólo a modo de pequeños ejemplos…

Comparando el desarrollo económico entre las tres ciudades, es evidente que Granada sigue siendo un cero a la izquierda, igual que llevamos siéndolo durante los últimos 40 años.

¿Dónde están los políticos que dicen defender nuestros intereses? Subiéndose el sueldo, contratando asesores, creando 7 tenencias de alcaldía y una vicealcaldía… Gastándose nuestro dinero en su propio beneficio.

He analizado en numerosas ocasiones la lamentable situación de Granada y su región en comparación con Sevilla y Málaga, y desgraciadamente no ha cambiado mucho con la llegada del nuevo gobierno a una CCAA que en nada no nos representa y a la que nunca debimos pertenecer.

Los datos demuestran objetivamente que Andalucía nada nos ha aportado a Granada y los granadinos, excepto abandono, relegación y olvido. Por eso ha llegado la hora de emprender el camino definitivo hacia la constitución de una CCAA independiente, que mire por nuestros propios intereses y contribuya al despegue definitivo de Granada, a colocarla en el siglo XXI y en lugar que le corresponde estar.

La historia de Granada y su reino avalan esta legítima reivindicación. ¿Por qué Murcia, Santander o Logroño sí y Granada no? La Constitución ampara esta posibilidad y Granada se merece tener una autonomía propia mucho más que estas tres provincias, que nunca han sido reinos mientras que Granada lo ha sido desde el siglo XIII y ha conservado su idiosincrasia territorial independiente hasta que Javier de Burgos traicionara a su propia tierra.

Pero ha llegado la hora de cambiar nuestra decadente historia reciente para procurar su progreso real y no el falsamente prometido por políticos de salón que nada han hecho ni harán por Granada. A la realidad me remito.

Somos los granadinos los que tenemos que tomar ya las riendas de nuestro futuro y encaminarnos decididamente hacia la constitución de una CCAA para Granada. Muchos estamos firmemente convencidos de que sólo así se conseguirá un verdadero progreso para nuestra tierra. Ha llegado pues la hora de lograrlo.