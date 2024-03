Las precipitaciones de esta semana han tenido un lado bueno y uno malo, según quien las mire. Para los agricultores, que no terminan de bajarse del tractor de las protestas, sin duda ha sido una gran noticia, más aún cuando los niveles de los embalses no paran de subir, aunque de forma leve. A los fervorosos, sin embargo, le ha tocado la parte mala, pues salvo dos días –a esperas de lo que ocurra hoy, que pinta mal–, la Semana Santa se ha vivido principalmente en el interior de los templos. Ya lo dice el refrán, y esta vez es más literal que nunca, no llueve a gusto de todos.