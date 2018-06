¿En la luna?

Desde que se conoció que Granada, concretamente Escúzar, podía albergar el acelerador de partículas IFMIF-Dones hay que reconocer que por una vez en nuestra historia reciente todos nuestros políticos -con apoyo de las instituciones y de las organizaciones económicas y sociales de la provincia-, se han puesto de acuerdo en que este futurista proyecto deba venir a Granada.

Que los eternamente enfrentados en cuestiones trascendentales para nuestra ciudad y provincia -véase AVE-, hayan consensuado en cuanto a la implantación del acelerador atómico sin tan siquiera cuestionarse la cara oscura de la fusión nuclear, ni que el litio -imprescindible para obtener el tritio de la reacción- sea finito y fundamental en las baterías de los cada día más numerosos vehículos eléctricos, es cuestión que comprendo, sobre todo a la vista del alarmante 25,8% de paro que padecemos.

La candidatura granadina, avalada por múltiples instituciones y centros de investigación y confirmada por Fusion for Energy, es la de España y la Unión Europea, y ha sido respaldada por la Junta y el anterior Gobierno central, aunque ha estado bastante huérfana de promoción internacional.

Pero ha tenido que venir Darth Pedro desde la galaxia de los no elegidos pero sí impuestos y nombrar a un astronauta como Ministro para que el acelerador de partículas sea una prioridad máxima para un Gobierno de España. El problema es el de siempre, el dinero, los 400 millones de euros imprescindibles para que este atómico proyecto salga adelante. Estado y Junta se han comprometido a aportar parte, pero no todo, y no está el percal económico en la provincia como para que nosotros aportemos ni un euro, y menos aún ahora que sabemos que tendremos que pagar de nuestros bolsillos los 165 millones de euros que va a costarnos la negligencia de la Junta en la gestión del Nevada.

¿Por qué no pone la Junta el dinero que falta para que no se nos escape el IFMIF-Dones? ¿Lo pondría si la candidata fuera la niña de sus ojos y no el patito feo del régimen? ¿O es que con la pifia de los 165 millones del Nevada ya nos dan por cubiertos económicamente en décadas?

Si la ilusión del acelerador y el desarrollo que traería a Granada se queda en utopía, será responsabilidad de nuestros gobernantes -ahora los enemigos irreconciliables Pedro y Susana-, que por no querer invertir todo lo necesario en nuestra tierra, nos dejarían postrados como hasta ahora, en la cola de Andalucía, de España, del mundo y hasta de la Luna…