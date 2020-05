A mal tiempo, buen balcón con una Cruz

Mañana se celebra el Día de la Cruz y a la vista de la imagen está claro que más de un vecino de Granada ha decidido capear el tiempo que corre con la crisis generada por el coronavirus, las numerosas víctimas que ya se ha cobrado más todo lo que conlleva a su alrededor, y ha decidido engalanar su balcón, tal y como se propuso desde el Ayuntamiento de Granada. Y desde luego no ha escatimado en detalles. La Cruz presente, como no podía ser de otra forma, el pero con las tijeras clavadas y la decoración a juego con el día y la ocasión. Eso sí, sin que falten las populares habas, el bacalao y las salaíllas. Son complemento que indican que la vida sigue, aunque el dichoso virus, o bicho como también se le denomina, haya arrebatado demasiadas cosas a todos. Desconocemos si este balcón de la capital estará formando parte del concurso de balcones organizado por el Ayuntamiento, pero detalles no le faltan. Importante, no pasarse con los decibelios. La música anima el día, y la vida, pero hay que tener muy en cuenta que se vive en comunidad y hay que respetar las normas.