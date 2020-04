La 'malafollá' de este país

Creíamos que la malafollá era algo muy granadino. En realidad es un sentimiento muy español aunque, eso sí, elevado a la quinta potencia a las faldas de Sierra Nevada. En este caso se trata de 'malafollá' de la mala no de la que se hace con sorna y su toque de acidez, sino de lo que en otros sitios llaman mala sombra o malaje. Claro que estamos viviendo una tragedia de una dimensión enorme, ante ello no se están escatimando adjetivos y páginas. Claro que es momento de hacer crítica y autocrítica, y acribillar a los que no lo hacen. También se está dando buena cuenta de ello. Pero, en este país siempre hay unos hijos de Hawái "muy guays" que tienen que criticar los aplausos, las iniciativas o que la gente quiera, a pesar de todo, tener esperanza en un mañana. Es incomprensible la manía de criticarlo todo y en seguida hacerse los duros y poner al resto de cursis. Cuando no, esos columnistas estrella que jamás han mirado más allá de su ombligo y aprovechan la ocasión para hacer carroña a costa de la gente. Quien quiera aplaudir que aplauda y quien quiera soñar que sueñe. Ojalá este país un día no juzgara tanto y tan mal con esos campeones de la moral. Y tenga espacio por igual para la crítica, el análisis, el duelo y la ilusión.