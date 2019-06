La margarita naranja

Tic, tac, tic tac... La arena del reloj sigue cayendo lentamente mientras en la arena política los partidos apuran sus opciones ante la inminente fecha del 15 de junio, cuando alguno de los candidatos -o quien sabe si más de uno, en caso de un equipo de gobierno con protagonismo compartido- acompañará a la salmantina María Rosalía Torres Muñoz en el encendido del Corpus. Por la noche se alumbrará el recinto ferial y por la mañana al flamante nuevo alcalde de la capital. Quien quiera que se convierta en primer edil depende de los votos de Vox y Ciudadanos. La lista encabezada por Luis Salvador parece que muy poco a poco va deshojando su particular margarita naranja. Una flor que ahora mismo todo el mundo quiere regar. Desde la cúpula del partido de Albert Rivera descartan pactar con el PSOE por la imputación de Cuenca. Y desde las filas socialistas mantienen la esperanza, a la par que cuentan con la 'vía Miralles', que básicamente pasa por rezar para que el líder de Vox mantenga su veto a Sebastián. Salvador, por su parte, se mantendría así firme en su particular 'No es no' aun con Cuenca agarrando el bastón de mando. Lo dicho, hay partido.