La mascarilla, ¡pardiez!

No, ¿verdad? Pues entonces compórtense, no se hagan los héroes, los guays ni los listos: el virus sigue entre nosotros y está contagiando cada vez más. Y como sigamos así, volverá a matar granadinos como en el mes de marzo y abril. A nosotros los medios nos toca contar lo que está pasando y ser un servicio público, y en estas labores también entra insistir en cumplir las normas de seguridad. Tampoco piden mucho las autoridades sanitarias: distanciamiento entre personas y evitar aglomeraciones, higiene de manos y, sobre todo, y mira que están siendo pesados, ponerse mascarilla. En algunos sitios van a empezar a sancionar si no se hace, ¿se va a tener que llegar en Granada al punto de que tocando el bolsillos cumplamos? Es indecente el dato que dio el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, donde observa que los granadinos se han relajado en el uso de mascarillas. En un mes se ha pasado de que el 14,5% no la usaban a ahora un 6,2%. Pero son más de 50.000 personas, más del doble de lo que cabe en Los Cármenes, pasándose de listos y contagiando al resto. No pongan excusas, pónganse una mascarilla. 'Póntelo, pónselo'.