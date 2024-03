Las matemáticas no mienten

Aunque aún provisional, el nuevo índice de referencia puesto en marcha por Vivienda muestra cómo la capital supera, por mucho, los precios de alquiler que deberían regir para que fueran asequibles por sus habitantes. Este indicar es prácticamente papel mojado, pues no tiene efecto hasta que las comunidades soliciten la declaración de zona tensionada, algo que no se espera en Andalucía. Sin embargo, es obvio que un granadino con el SMI difícilmente puede pagar ciertos pisos de Granada en la realidad, no le salen las cuentas.