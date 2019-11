Ha venido un Kennedy por Granada. Así que conviene recordar aquella frase que JFK hizo famosa: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país". Precisamente Robert Kennedy Jr ha pregonado las virtudes de un planeta verde, aunque obnubilado por la belleza no se ha fijado en la polución. Que duda cabe que podemos ayudar a conservar nuestros bienes naturales mejor para no acabar diciendo aquello de ¿quién mató a Granada?