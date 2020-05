Esta fenomenal lo de impartir clases por videoconferencia y no cesar en la formación a distancia de los estudiantes para que no pierdan el tiempo como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo con el coronavirus. Eso sí, todo en su justa medida. No es de recibo atiborrar a los alumnos con una elevada carga de trabajo sin ni siquiera saber las posibilidades con las que cuenta en sus casas.