El alcalde quiere poner en la presidencia de la comisión de TG7, la televisión municipal, a Vox. Sólo hay que recordar que durante el recuento de las anteriores elecciones generales en Granada, con todos los medios de comunicación allí, tan sólo dejaron a uno entrar a la sala donde estaban los principales espadas. Una formación que veta a medios de comunicación de su propia ciudad supervisando lo que pasa en la tele municipal. De entrada, casa poco. Además, son conocidos los desplantes de Vox a periodistas no sólo aquí, si no en el resto del país. Habría que recordar a Vox, en el caso de que Salvador siga adelante con la propuesta, que la libertad de prensa es uno de los pilares de la democracia. Esté mejor o peor el periodismo, tener muchos y más medios plurales es básico y una de las premisas por las que se inventaron los medios públicos. Como pintó el gran Soria en el periódico de la competencia a inicios de los 80, después de que "elementos de extrema derecha" incendiaran un quiosco en Plaza de Gracia. Dos hombres miraban un puesto y uno le decía al otro: "Te equivocas. No es un quiosco. Es un monumento a la libertad".