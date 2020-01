Un megahospital ¡en 10 días!

En Andalucía nos hemos pasado décadas denunciando los barracones con que Educación improvisaba cada curso lectivo parcheando la falta de inversión en colegios e institutos. Lo cierto es que costaron años ponerlos en pie y, siendo honestos, cumplieron -y cumplen- su objetivo. Porque nunca fue verdad que los alumnos andaluces estuvieran "tirados en el suelo" y porque el propio PP ha tenido que asumir la realidad de las aulas cuando ha dejado de estar en la (tranquila) oposición.

De "barracones prefabricados", con decenas de excavadoras trabajando a contra reloj sobre la tierra baldía de Wuhan, China está a punto de inaugurar un megahospital que se ha pensado, proyectado y levantado en diez días. En menos de una semana, en ninguno de nuestros pueblos y ciudades seríamos capaces ni de encajar las agendas para convocar una reunión; mucho menos si se trata de tomar decisiones complejas -¿no deberían estar las autoridades chinas distraídas ahora buscando culpables como se hizo este mismo verano en Sevilla con la listeriosis?- y absolutamente impensable si conlleva un desembolso millonario.

Sólo tenemos que asomarnos a los grandes titulares que estos días llenan la actualidad local: avances históricos para desbloquear proyectos que llevan décadas empantanados y con un horizonte sospechosamente electoral. Tras un año de impass en las urnas, sorprende la agilidad con que empiezan a encajar las escurridizas piezas de los cubos de Rubik para que todo brote dentro de tres o cuatro años. Casualmente, o no tanto, justo para cuando toquen las autonómicas, las municipales y, de nuevo, las generales.

Madrid estaba este fin de semana invadida por chinos. No es ni una forma de hablar ni una exageración: museos, teatros y restaurantes abarrotados de asiáticos y no precisamente con el nivel de gasto y el glamour de los japoneses... Empecé este artículo preguntándome si nos matarán los chinos, pensando por supuesto en ese coronavirus extremadamente contagioso que tanto se parece a un vulgar resfriado -hasta su presidente lo ha calificado como un auténtico "demonio"-. Lo termino, sin embargo, haciéndome una enmienda a la totalidad: ¿nos salvarán los chinos? El Shanghai East Hospital acaba de aprobar un proyecto para desarrollar una vacuna contra 2019-nCoV y aseguran que podría estar ¡en menos de 40 días! Los científicos más optimistas de Johnson & Johnson no creen que puedan hacerlo ¡en menos un año!