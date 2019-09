El mendigo que acepta tarjeta

No sé ustedes, pero el de la fotillo de arriba es muy aficionado a leer los letreros que ponen los mendigos delante del cubículo donde se supone le tenemos que echar la limosna. Algunos son inquietantes, otros escuetos y hay hasta quien le echa humor. Para mí un letrero bien hecho de una de estas personas que tienen derecho a ser felices pero que no tienen permiso para serlo, es como un microrrelato o como un haiku en donde se sintetiza una vida. Al lado del Dia de la calle Poeta Manuel de Góngora, un hombre con barba muy poblada ha estado hasta hace poco a la entrada del local con un letrero en la mano: "Soy una persona onerosa que necesita de su generosidad para seguir viviendo", decía. El hombre, sin duda se había esforzado en su mensaje. Creo que lo importante no es lo que diga el letrero, sino cómo lo dice. Hay una vieja anécdota sobre un famoso publicista que veía todos los días en la calle a un hombre ciego que pedía limosna con un cartel en el que se leía: "Soy ciego". Los transeúntes pasaban sin darle ni cinco céntimos. Un buen día, este publicista decidió intervenir. Tomó un rotulador y puso en el letrero: "Hoy es primavera y yo no puedo verla". A raíz de esa lectura, el ciego comenzó a recibir limosnas.

Al lado del hotel Carmen lleva mucho tiempo un hombre que pide limosna con un cartel en el que explica con todo lujo de detalle cómo el banco le quitó la casa donde vivía al quedarse sin empleo. Su argumento da para una novela. Y al lado del Mercadona del edificio Sánchez, otro que simula leer un periódico atrasado, pone simplemente "Tengo hambre". Así de crudo. Durante el pasado mes de julio vi en la Gran Vía a un chico con rastas, de la estirpe de los pies negros, que tenía varios letreros delante de unos cuencos: "Para vino", "Para tabaco", "Para comida". Estaba claro que quería abarcar todos los segmentos de la sociedad dispuestos a soltar unos céntimos en cada cuenco. Aunque el que se lleva la palma es el cartel de un mendigo que vi hace poco en Oslo. El cartel estaba en inglés y en noruego: I accept credit cards-Jeg aksepterer kredittkort (acepto tarjeta de crédito). Y no era broma porque a su lado había un datáfono listo para usar. Ganas me dieron de darle un cheque al portador.