El mercadillo de la sabiduría

La Universidad de Salamanca es la más antigua de España y del mundo hispánico y la tercera más antigua de Europa. En la fachada de uno de sus edificios figura este lema: Quod natura non dat, Salmantica non præstat; una enciclopedia me informa de que este proverbio latino significa que una universidad no puede darle a nadie lo que le negó la naturaleza: ni la inteligencia ni la memoria ni la capacidad de aprendizaje. Aunque Góngora, en su letrilla Dineros son calidad, da a entender que, si no esas cualidades, sí te puede dar un título para que finjas tenerlas: "Todo se vende este día […]; / hasta la sabiduría / vende la Universidad", escribe el cordobés. Los votos también conceden títulos por la cara. No sé cómo soportan los alumnos, que estudian y asisten a clase, que los políticos reciban estas regalías. Si te pillan, como ha sucedido con Montón, y dimites, tienes asegurada una gloria momentánea. Tus compañeros hablaran de tu honradez y valentía. Feministas desnortadas y hasta el presidente Sánchez han salido a defenderla con argumentos parecidos a los que esgrimió la maleducada Serena Williams para justificar su derrota en el Open Usa o a los que usó ABC para honrar, tras su muerte, la figura de ministro de Franco Fernández de la Mora. El diario monárquico definió así su trayectoria como ministro de Obras Públicas: "Dobló los créditos presupuestarios para carreteras y terminó el acondicionamiento de la red principal, elaboró la Ley General de Autopistas (adjudicando 1.500 kilómetros), redujo al mínimo el déficit de Renfe e inició la construcción de la gran estación ferroviaria de Chamartín…". Sánchez ha plagiado el panegírico de ABC: "Carmen Montón está haciendo un trabajo como ministra de Sanidad extraordinario. En menos de 100 días se ha recuperado la universalidad de la sanidad pública. El pasado viernes incluso se puso en marcha la tramitación de una ley muy importante para este Gobierno como es la ley de lucha contra la violencia contra los menores. En definitiva, lo que está haciendo durante estos últimos meses es precisamente lo que se le pidió: revertir los recortes en la sanidad pública, recuperar y avanzar en derechos vinculados con la sanidad pública". Gonzalo Fernández justificaba al franquismo por sus obras. Sánchez, las engañifas de Montón, por su trabajo. Ahí se andan los dos.