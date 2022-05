El metaverso administrativo

Me había llegado la noticia de que la CCAA de La Rioja, antes conocida simplemente como provincia de Logroño, había creado una oficina de atención al ciudadano en el metaverso, pero tras mucho investigar en la web de dicha autonomía, reconozco no haber encontrado semejante desvarío, aunque sí los típicos y conocidos sufridos accesos para los ciudadanos a través de portales electrónicos, e-DNIs, e-cl@ves, firmas electrónicas de la FNMT, registros electrónicos…

Aunque todavía no he localizado la susodicha oficina de atención ciudadana en el metaverso, las Administraciones no van a tardar mucho en implantarlas, como, de hecho, ya están haciendo las empresas privadas más guays de España y del mundo, cuales esclavas adelantadas de los diabólicos planes del multimillonario Zuckerberg, que planea cambiar radicalmente nuestras vidas en los próximos cinco o diez años, mientras, eso sí, sus hijos estudian con pizarra, tiza y ábaco, sin tablets ni ordenadores. Y es que muchas empresas están lanzando ya sus oficinas en el metaverso para utilizarlas por ahora con clientes internacionales, centros de innovación y para "mejorar la comunicación social con los usuarios", o sea, que la comunicación personal con los clientes es tan pésima que nos tienen que poner avatares en el metaverso para atendernos mejor.

Estas metaoficinas pretenden "proporcionar una experiencia en el metaverso inmersiva a sus visitantes, así como el acceso a la comunicación social interactiva", esto es, volver a los usuarios más paranoicos todavía de lo que ya empezamos a estar con tanta estúpida imposición virtual. No se extrañen de que empiecen los desdoblamientos de personalidad y que la gente ya no sepa ni en qué realidad está. Los psiquiatras se van a poner las botas más todavía, espero que no atiendan a los metaversoadictos en el metaverso.

Y la Administración se va a sumar a este carro de estulticia en un periquete, ya que le va a venir de perlas para no atendernos presencialmente bajo ningún concepto, y el que quiera que le resuelvan dudas, que se meta en el metaverso, tras dar consentimiento a cientos de reconocimientos biométricos de nuestra cara, cuerpo, huellas…, y que le pregunte a un avatar. Puestos a vaticinar, a los funcionarios de las Administraciones que se reconviertan al metaverso, les anticipo un futuro profesional en la calle, esto es, jubilados anticipadamente, o echados directamente, si es que no son funcionarios. Los avatares serán los nuevos funcionaros, y todos al paro.

Hay que luchar ya contra este mundo virtual inconstitucional, máxime cuando el perverso metaverso administrativo nos espera. La semana próxima, más Administración…